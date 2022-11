La nuova funzionalità di visualizzazione della lingua dei segni, simile a un precedente aggiornamento di Zoom, consente agli utenti di Microsoft Teams di raccogliere fino a due diversi flussi video da mettere a fuoco nell’app, rendendo gli interpreti della lingua dei segni notevolmente più visibili durante la conferenza.

Secondo Microsoft, il feed diventa più grande degli altri e mantiene un’alta qualità per l’immagine più chiara possibile. È anche solo lato client, il che significa che gli utenti saranno gli unici a poter vedere la vista, poiché gli altri partecipanti avranno ciascuno la propria. Se qualcuno contribuisce con materiale durante la riunione, il video del firmatario verrà posizionato di lato accanto a tutti gli altri, ma con proporzioni maggiori. Altri partecipanti potrebbero ancora essere evidenziati e l’interprete non sarà affollato.

Microsoft Teams, l’aggiornamento è già disponibile

Secondo la roadmap di Microsoft 365, Sign Language View sarà disponibile su Microsoft Teams sia per desktop che per browser a partire da dicembre. Gli utenti possono testare la funzionalità aderendo al programma di anteprima pubblica di Teams; tuttavia, tieni presente che l’anteprima viene eseguita in base all’utente e, se sei uno dei pochi fortunati, Microsoft offre una serie di istruzioni su come attivare la visualizzazione.

Sign Language View può essere attivato per tutti i meeting o singolarmente. I firmatari possono essere aggiunti nel mezzo di una riunione utilizzando il pulsante “Gestisci firmatari” nel nuovo riquadro Accessibilità. Facendo clic sul pulsante, è possibile designare un partecipante come interprete semplicemente inserendo il suo nome. È inoltre possibile passare dalla visualizzazione della lingua dei segni ai sottotitoli in tempo reale nella finestra durante una conferenza.

Microsoft ha rilasciato una serie di nuove funzionalità per Teams negli ultimi mesi, rendendo difficile rimanere aggiornati. Ad esempio, l’azienda ha recentemente incluso i giochi sulla piattaforma per favorire il cameratismo tra i membri del team. Ci sono classici come Solitario e Campo minato, oltre a giochi più partecipativi come Kahoot.