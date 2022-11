Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolente infatti colpisce con cadenza decisamente regolare e con delle vere e proprie ondate di attacchi tutti gli utenti connessi a Internet nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come codici di accesso bancario o password.

Questa tipologia di attacco prende corpo in false comunicazioni spacciate come avvisi da parte di enti autorevoli le quali cercano di indurre l’utente con l’inganno a compiere determinate azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli contenenti malware letali.

Si tratta di un fenomeno molto diffuso e che vede spesso coinvolte indebitamente grandi agenzie il cui nome viene sfruttato per conquistare rapidamente la fiducia della vittima che tenderà così ad abbassare la guardia.

Phishing spacciato a nome INPS

La nuova mail di phishing che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima avvisa l’utente di una richiesta presso INPS non ha dato a buon fine a causa della presenza di documentazione completa la quale può essere visionata scaricando un allegato presente nella mail, quest’ultimo però contiene al suo interno un malware a dir poco letale che se è eseguito si installerà in modo permanente nel vostro PC iniziando a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al proprio creatore.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare la mail non appena riconosciuta.