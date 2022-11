Giocare all’istante grazie alla connessione internet. Ecco cosa significa essere abbonato su GeForce NOW. L’esperienza è stata ottimizzata per il cloud gaming e include miglioramenti delle prestazioni oltre a nuovi titoli giocabili ogni mese.

E quando un gioco supporta RTX, puoi giocarci su GeForce NOW con una splendida grafica ray-tracing e DLSS 2.0.

La libreria di GeForce NOW è in continua crescita: nel tentativo di mettere in evidenza i giochi in arrivo sul servizio, il servizio sta aggiornando il catalogo ogni settimana.

GeForce arriva sulle TV Samsung

GeForce NOW sta arrivando ai modelli di Smart TV Samsung del 2021 ed è già disponibile tramite il Samsung Gaming Hub sui TV Samsung del 2022. Gli utenti saranno quindi in grado di eseguire lo streaming da TV, senza download, limiti di archiviazione o console.

Ancora meglio, i giochi sulle Smart TV Samsung avranno un aspetto perfetto con una risoluzione 4K. I televisori Samsung 2022 e alcuni televisori Samsung 2021 selezionati saranno in grado di trasmettere in streaming in 4K, poiché il processore e l’upscaling dell’IA ottimizzano la qualità dell’immagine e l’intera esperienza di gioco.

Il nuovo firmware TV inizierà a essere lanciato alla fine del mese, consentendo la risoluzione 4K per gli streamer Samsung Smart TV con un abbonamento definito “RTX 3080”. I membri di RTX 3080 potranno per la prima volta trasmettere in streaming fino a 4K in modo nativo su Smart TV Samsung, oltre a ottenere sessioni di gioco massimizzate di otto ore e server RTX 3080 dedicati. Una soluzione che porterà molti clienti ad abbonarsi in futuro secondo molti analisti.