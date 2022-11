Netflix: nuovo abbonamento con pubblicità e 3 serie TV da non perdere

Netflix continua a stupire durante questo mese di novembre, includendo tanti muovi capolavori all’interno delle sue classifica. Inoltre tutti potranno beneficiare anche del nuovo abbonamento che come volevasi dimostrare è arrivato a far parte della piattaforma.

Con soli 5,49 € al mese sarà possibile infatti vedere Netflix al massimo in qualità HD. Il tutto grazie al nuovo abbonamento con le pubblicità, le quali saranno di circa 4-5 minuti per ogni ora riprodotta. Ovviamente restano ancora attivi tutti gli abbonamenti a cui gli utenti sono abituati, i quali risulta nel fiore all’occhiello di Netflix.

Netflix propone tre serie tv da paura: ecco quali sono le più interessanti del momento secondo le classifiche

Accedendo al vostro account Netflix potrete trovare tutte le novità che la piattaforma ha incluso durante questo mese di novembre. In realtà ci sono delle vecchie conoscenze che sono state aggiornate dall’arrivo della nuova stagione, come nel caso di The Crown.

La famosissima serie TV che racconta la storia della famiglia reale inglese, si aggiorna con la nuova stagione che propone tante nuove vicissitudini a Buckingham Palace. Adesso tutto diventa ancora più attuale, quasi fino ai giorni nostri.

A seguire non è possibile biasimare una serie TV come Manifest, la quale con la sua nuova stagione intreccia ancora di più la trama rendendo il tutto ancora più misterioso.

Infine non potete passare oltre la terza classificata che in questo momento risulta ancora Uno di noi sta mentendo, serie TV misteriosa. Cinque liceali si ritroveranno insieme a dover risolvere alcuni ministeri molto fitti dopo un omicidio.