Illusione Ottica: quella dell'ombra nera è davvero inquietante

Immaginate di camminare in una qualunque ora della giornata e di sentirvi improvvisamente seguiti. Vi girate per accertarvi che la sensazione provata sia solo frutto della fantasia, e invece vi ritrovate davanti ad una strana ombra nera appena visibile tra la nebbia. Sembra la scena di un film horror, e invece si tratta semplicemente di un’illusione ottica, o meglio, di uno scherzo della natura.

Illusione Ottica: come funziona il “Brocken Spectre”?

My first Brocken Spectre. Creepy to see it out the corner of my eye and think it was someone else moving pic.twitter.com/j38PhwGZqE — Chris Randall (@ultrapeakschris) November 13, 2022

L’illusione ottica in questione in realtà altro non è che è un fenomeno chiamato “Brocken Spectre” che si manifesta ad un’altitudine più alta sulle montagne nei giorni nebbiosi, quando il Sole proietta l’ombra di una persona (o aereo) sulla nebbia. Nulla di paranormale, ciò però non significa che vederlo di persona sia una passeggiata, soprattutto se in quel momento si è soli. Attorno all’ombra nera vi è poi un alone arcobaleno più o meno visibile. Questo si forma per via di nuvole, nebbia e goccioline d’acqua illuminate dal sole, il quale viene coperto dall’oggetto, dando così la forma ad aureola.

“Inquietante vederlo con la coda dell’occhio e pensare che sia stato qualcun altro a muoversi.“, scrive l’escursionista Chris Randall nel suo post sui social. L’illusione ottica venne raccontata per la prima volta dallo scienziato Johann Silberschlag nel XVIII secolo e ad oggi sappiamo che il nome Brocken pone le sue origini a partire dalla vetta più alta della catena montuosa Harz (che si trova in Germania e che appunto si chiama così). Il motivo? Da qui è quasi sicuro che si manifesterà l’interessante effetto ottico.