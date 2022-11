Nel corso delle prossime settimane il produttore Motorola annuncerà a livello internazionale un nuovo smartphone. Si tratta del prossimo Motorola Moto Edge 40 Pro, erede dello scorso Moto Edge 30 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, però questo device sarà in realtà una versione re-branded di un altro device dell’azienda, cioè Motorola Moto X40.

Motorola Moto Edge 40 Pro in arrivo a livello internazionale, ecco le specifiche

Un nuovo smartphone a marchio Motorola sta per arrivare in veste ufficiale per il mercato internazionale. Come già accennato, si tratta del prossimo Motorola Moto Edge 40 Pro. Quest’ultimo ha da poco ottenuto diverse certificazioni di rilievo, tra cui le certificazioni TDRA ed EEC.

Su queste ultime lo smartphone è stato registrato con il numero di modello XT2301-4. Tuttavia, possiamo osservare come questo sia molto simile al numero di modello di un altro smartphone dell’azienda. Si tratta di Motorola Moto X40, noto al momento con il numero di modello XT2301-5.

La similarità tra i due codici non fa altro che sottolineare come questi due device siano in realtà uguali, solo che saranno destinati per differenti mercati. Il prossimo Motorola Moto Edge 40 Pro sarà per l’appunto distribuito a livello internazionale, mentre Motorola Moto X40 sarà destinato ad alcuni mercati specifici.

Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in questi giorni, le specifiche includeranno un display con tecnologia OLED con un refresh rate di 165Hz, il soc Snapdragon 8 Gen 2, tagli di memoria con 8/12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e una fotocamera anteriore con un sensore da 60 MP.