MediaWorld distrugge le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con la presentazione di una campagna che ha davvero dell’incredibile, ed al cui interno possiamo trovare ottime offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il volantino è ricco di opportunità di risparmio, gli utenti sono molto felici di avere tra le mani una soluzione che permetta indubbiamente di accedere a veri e propri top di gamma, riuscendo nel contempo a spendere cifre decisamente più basse del normale. Nel caso in cui decidiate di acquistare tramite il sito ufficiale, ricordiamo che sarà sempre necessario, tranne che in rari casi, pagare anche le spese di spedizione dirette verso il vostro domicilio.

MediaWorld batte tutti: ecco le nuove splendide offerte

Spettacolari occasioni di risparmio per tutti da Mediaworld, la campagna promozionale riserva una miriade di offerte speciali che possono far accrescere il denaro non speso agli utenti, anche nel momento in cui dovessero decidere di accedere alla fascia altissima del mercato della telefonia mobile.

Proprio tra questi dispositivi non possiamo che annoverare il bellissimo Apple iPhone 14, must have del 2022, uno dei migliori in assoluto in circolazione, disponibile all’acquisto a 1049 euro. Non mancano anche i modelli di casa Samsung, con offerte del calibro di Galaxy S22, acquistabile a 749 euro, oppure anche i più costosi, la coppia Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, risulta essere accessibile rispettivamente a 949 e 999 euro.

Tutti i modelli sono, come anticipato del resto, no brand e con garanzia di 24 mesi.