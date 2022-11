CoopVoce, la EVO 100 è assurda: tutto senza limiti e si parte da 4,90 euro

Gli utenti sanno benissimo di poter trovare tante soluzioni presso ogni tipo di azienda che si occupi di tale ambito, senza problemi di prezzo. Diversi anni fa era davvero complicato avere un’offerta di telefonia mobile che costasse poco e allo stesso tempo offrisse il meglio.

Progettare il futuro prossimo risulta sempre più complicato per il gestore di telefonia mobile i quali sanno di dover affrontare tantissima concorrenza soprattutto in Italia. Effettivamente sono anni che nel paese si stanno diffondendo diverse promozioni mobili che includono al loro interno tutti i contenuti che servono per poter portare avanti una giornata, o meglio un mese alla grande. Grande merito può essere attribuito anche alle nuove leve del mondo della telefonia mobile che ormai sono rappresentate dai gestori virtuali. Questi sono veri e propri colossi nel loro ambito, in grado di mettere in difficoltà anche le aziende più grandi e longeve. Tra i più interessanti nel mondo dei virtuali c’è di diritto anche il nome di CoopVoce che propone peraltro tre offerte di rilievo attualmente sul suo sito ufficiale.

CoopVoce: le offerte EVO sono tre e tutte convenienti, ecco quanto costano ogni mese

Le offerte più interessanti che potrete trovare sul panorama della telefonia mobile annoverano tra di esse anche quelle di CoopVoce.

Il provider infatti continua a sponsorizzare le sue EVO, le quali sono tre. Tutte includono al loro interno minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore, con la prima che avendo solo questi due contenuti costa 4,90 € al mese.

Le altre due invece forniscono in più rispettivamente 30 giga e 100 giga per la connessione ad Internet.i rispettivi prezzi sono di 6,90 € al mese e 8,90 € al mese.