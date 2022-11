Una nuova ricerca potrebbe consentire di superare i problemi repentini con il GPS, rendendolo ancor più preciso per città sempre più smart e funzionali.

Negli ultimi anni, la tecnologia del GPS è diventata così affidabile da aver rimodellato il mondo, consentendo alle persone di localizzarsi facilmente utilizzando solo un piccolo dispositivo come un telefono. Tuttavia, tale tecnologia continua a riscontrare alcuni problemi, in particolare nelle aree edificate, trafficate o al chiuso. Un nuovo sistema scoperto di recente evita quei segnali satellitari problematici e consente invece alle persone di localizzarsi utilizzando i segnali telefonici.

Questo nuovo sistema che rinnova il concetto stesso di GPS è ciò che chiamano un “sistema ibrido ottico-wireless“. Funziona collegando una varietà di stazioni base insieme in aree trafficate e utilizzandole per localizzare un dispositivo. Il sistema può attualmente trovare persone entro 10 centimetri, riportano i ricercatori in un nuovo articolo su Nature. Con ulteriori miglioramenti, potrebbe essere ridotto a solo un centimetro.

Gli attuali problemi con il posizionamento satellitare sono dovuti ad alcune necessità, è importante avere una visuale libera del cielo per il corretto funzionamento. Per funzionare al meglio devono connettersi ad un certo numero di satelliti e quindi utilizzarli per calcolare la loro posizione. Senza una vista del cielo nitida, tuttavia, tali sistemi non funzionano bene. Ciò può portare ad alcuni problemi per le persone che cercano di navigare al chiuso o in prossimità di edifici alti, ed è proprio in tali aree urbane che viene maggiormente utilizzato il posizionamento con il nuovo sistema.

GPS: svolta nel sistema di localizzazione, il sistema diventa ancor più preciso di prima

Inoltre, i sistemi di posizionamento satellitare sono vulnerabili a tutta una serie di altri punti deboli. I segnali radio possono essere facilmente disturbati o contraffatti, sia per rendere difficile ottenere una posizione o addirittura far credere alle persone di trovarsi da qualche altra parte. I ricercatori mirano a superare questi problemi costruendo un sistema che non si basa su una vista del cielo ben definita ma ugualmente in grado di consentire il posizionamento preciso di un dispositivo.

Il sistema consiste in un set di trasmettitori radio, tutti collegati in loop utilizzando cavi Ethernet veloci. Utilizza tecniche simili a quelle che alimentano le reti di comunicazione mobile, ma le utilizza per un tracciamento affidabile. I telefoni sono già in grado di utilizzare quelle reti mobili per ottenere la loro posizione approssimativa. Ma da soli non possono essere precisi perché non sono sincronizzati allo stesso modo dei satelliti. Anche la più breve differenza può causare gravi errori, perché i segnali viaggiano molto velocemente.

L’uso di cavi Ethernet veloci supera questo problema, consentendo alle varie stazioni base di essere collegate l’una all’altra. “Informazioni sulla posizione accurate potrebbero portare a ‘città intelligenti’, in cui le case accendono automaticamente il riscaldamento man mano che i loro occupanti si avvicinano e droni che consegnano pacchi ai destinatari in movimento.”