A partire da lunedì 17 gennaio 2022 le offerte di rete mobile della serie Special di TIM non saranno più disponibili. Per questo motivo, l’operatore telefonico ha senso di aggiornare il suo catalogo proponendo delle nuove offerte.

TIM: ecco le nuove offerte di rete mobile proposte dall’operatore telefonico

Giornate di cambiamenti quelle del noto operatore telefonico. Come già accennato, infatti, TIM cambierà e aggiornerà il proprio catalogo di offerte di rete mobile, andando quindi a sostituire le offerte della serie Special che non saranno più disponibili dal 17 gennaio 2022.

Tra le nuove offerte ci sarà quella denominata TIM Magnifica Mobile. Quest’ultima avrà un costo di 19,99 euro al mese e comprenderà minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri, 250 minuti di chiamate verso l’Europa, gli USA e il Canada, SMS senza limiti verso tutti, 100 GB di traffico dati con connettività 5G ma non solo. Questa offerta includerà anche altri servizi, tra cui Google One 100 GB incluso senza costi, TIM Safe Web Plus, TIM One Number, TIM Prima Classe e TIM Quality Care.

Scendendo leggermente di prezzo, ci sarà poi l’offerta denominata TIM Executive Mobile che offrirà minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati per navigare, Google One 100 GB gratis per tre mesi e il serivizio TIM Quality Care ad un costo di 15,99 euro al mese. All’appello ci sarà infine anche la promo TIM Premium Mobile, con minuti ed SMS senza limiti verso tutti, 10 GB per navigare e sempre Google One 100 GB per tre mesi a 12,99 euro.