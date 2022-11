Con Panorama non si scherza, per avvicinare il maggior numero di utenti possibili ai propri negozi, l’azienda ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione un buonissimo elenco di sconti speciali, in grado di racchiudere i desideri più reconditi dei vari utenti in Italia.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto ci stavamo aspettando, poiché contiene un buon quantitativo di sconti speciali, atti a far risparmiare il più possibile il consumatore finale, senza indurlo a rinunciare particolarmente alla qualità dei prodotti selezionati. Il rapporto qualità/prezzo è indubbio, ma sopratutto sono tantissimi i dispositivi che possono essere acquistati con garanzia di 24 mesi, che ricordiamo copre tutti i difetti di fabbrica.

Panorama: scoperte le offerte migliori del momento

Grandissime offerte da Panorama, le nuove promozioni sono pronte per assestare un duro colpo agli altri rivenditori di elettronica, i prezzi sono molto bassi e possono davvero aiutare a godere di un risparmio quasi mai visto prima. Nei negozi del brand, infatti, è possibile pensare di acquistare un bellissimo Samsung Galaxy A03, il cui prezzo scende addirittura al di sotto dei 149 euro.

Non mancano pieni riferimenti anche ad altri settori del mercato, con la possibilità di acquistare un televisore da soli 139 euro, ma anche un forno microonde, il cui prezzo è di 79 euro, oppure un ferro da stiro a caldaia, addirittura in vendita a 39 euro. Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che si trattano di modelli che sono commercializzati con garanzia di 24 mesi.