Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’imminente arrivo ufficiale di un nuovo smartphone medio di gamma a marchio Oppo. Si tratta del prossimo Oppo A1 Pro e a quanto pare il suo debutto è praticamente arrivato. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha comunicato sul portale cinese Weibo che lo smartphone sarà annunciato domani 16 novembre 2022.

Oppo conferma su Weibo l’annuncio imminente del prossimo Oppo A1 Pro

Fino ad oggi sono emerse già numerose indiscrezioni sul prossimo medio di gamma a marchio Oppo. Ora, però, è stata la stessa azienda a rivelare nuove informazioni sul prossimo Oppo A1 Pro a ridosso del debutto ufficiale. Secondo quanto riportato dall’azienda su Weibo, infatti, il nuovo smartphone di fascia media sarà annunciato durante la giornata di domani.

In particolare, sul sito cinese l’azienda ha pubblicato diverse immagini teaser che ci hanno dunque confermato diverse caratteristiche. Sul fronte, in particolare, è confermata la presenza di un ampio display con i bordi curvi. Confermata anche la tecnologia del pannello, che sarà un OLED, e confermata anche la presenza di una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Le cornici attorno al pannello saranno molto sottili, mentre in alto al centro sarà posizionato un piccolo foro dove sarà collocata la fotocamera anteriore.

È stato inoltre confermato il design della backcover posteriore. Qui sarà presente un nuovo modulo fotografico che includerà un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Vi ricordiamo inoltre che, secondo i rumors, le prestazioni saranno affidate al soc Snapdragon 695 e sarà presente anche il support8 alla ricarica rapida da 67W.