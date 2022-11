Nei piani del produttore cinese Oppo c’è l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Oppo A1 Pro, noto anche con il nome Oppo A98 5G. In queste ultime settimane il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato diverse informazioni tecniche interessanti. Ora, però, sono emerse anche alcune immagini che ci hanno confermato il design di questo smartphone.

Oppo A1 Pro (Oppo A98 5G) sta per arrivare: eccolo in alcune immagini

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di casa Oppo è stato avvistato in rete in alcune immagini dal vivo. Queste ultime ci hanno rivelato e confermato in parte il design che caratterizzerà questo device. In particolare, sul retro saranno presenti due zone circolari. Una di queste includerà il sensore fotografico principale, che dovrebbe essere da ben 108 MP. La seconda zona includerà invece una seconda fotocamera da 2 MP e un piccolo flash LED.

Tre le colorazioni che saranno disponibili, almeno in un primo momento: una nera e due cangianti, sulle tonalità del bianco e dell’azzurro. Un design comunque moderno e dalle linee forti. Vi ricordiamo che ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia media. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche.