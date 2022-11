Una nuova interessantissima offerta speciale è stata lanciata da Iliad per catturare l’interesse degli utenti, che vogliono al giorno d’oggi cercare di avere il massimo con il minimo sforzo. Tantissimi giga, minuti e SMS vi attendono in una promozione che vuole indubbiamente far parlare molto di sè.

L’idea di Iliad è di catturare più utenti possibili, per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto una delle promozioni più allettanti degli ultimi mesi. Il suo nome è Giga 120, con attivazione per tutti, possibile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, con costo iniziale di 9,99 euro e spedizione gratuita della SIM direttamente presso il domicilio.

Iliad: le offerte con tantissimi giga

La promozione include un bundle che difficilmente altri operatori sono in grado di proporre, al suo interno si trovano appunto 120GB di traffico dati al mese, da poter utilizzare anche con navigazione in 5G (con dispositivo compatibile), affiancati da SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico.

Il prezzo fisso è di 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, in questo modo il cliente potrà pagare in tutta tranquillità, ed ovviamente richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza dover versare penali di alcun tipo. Ricordiamo infine la promessa di Iliad, il prezzo dell’offerta non cambierà mai, ovvero non subirà le rimodulazioni che troviamo quotidianamente presso i principali operatori telefonici del nostro paese.