La linea Pixel 7 di Google è solamente all’inizio. Ma pare che il colosso statunitense stia già pensando al futuro. Infatti, nonostante il lancio di Pixel 7 e 7 Pro avvenuto da relativamente poco – con tanto di presentazione di Pixel 7a tra qualche mese – alcuni leaker hanno scoperto i primissimi dettagli sul prossimo Pixel 8 e 8 Pro.

Google pensa già al futuro: ecco i primi dettagli su Pixel 8 e 8 Pro

Le prime avvisaglie pare che arrivino direttamente da WinFuture, il quale sostiene che Google Pixel 8 e 8 Pro dovrebbero arrivare nel 2023. Tuttavia, precisa la testata tedesca, che il lancio non avverrà prima della metà dell’anno, nonostante lo stadio di lavorazione sia già piuttosto avanzato. I due device infatti avrebbero già dei codename ufficiale.

Shiba e Husky sono rispettivamente i codename di di Pixel 8 e 8 Pro. Si tratta di un chiaro riferimento a due razze canine molto amate, oltre a dare continuità con i nomi in codice derivanti dagli animali come già accaduto per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il report non cita mai Pixel 8 Ultra, 8a o lo smartphone “segreto” di Google, in uscita nel 2023.

Inoltre, quello che molti si aspettavano sarà probabilmente realtà, ossia che i prossimi smartphone di Google avranno un SoC Tensor G3, il quale è stato realizzato ancora una volta collaborando con Samsung.

Tuttavia, in quest’occasione l’azienda coreana userà probabilmente un nodo produttivo a 3 nm, consentendo così a Google di poter rimanere al passo con il competitor numero uno: Apple. Il suddetto userà infatti i primi chip a 3 nm di TSM sugli iPhone 15, i quali usciranno con ogni probabilità anch’essi verso fine 2023.