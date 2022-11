Trovarsi in strada sia come pedoni che come automobilisti o guidatori di un qualsiasi mezzo, corrisponde a tante responsabilità. Non bisogna infatti pensare che minore sia l’azione che si sta compiendo, minore sia l’influenza che si può avere su chi ci circonda. Proprio per questo motivo esistono delle normative regolate dal codice della strada, il quale è in continuo aggiornamento. Sono previste infatti multe, talvolta anche molto esose, per coloro che trasgrediscono le regole in maniera netta.

Proprio per questo non bisogna credere che un semplice comportamento abituale possa essere ritenuto consono dalle autorità. A tal proposito bisogna documentarsi su tutto prima di poter entrare all’interno di un’automobile, la quale può corrispondere ad un pericolo per le persone che ci circondano. In tanti ad esempio non sapevano che è vietato ad esempio anche sporgersi dal finestrino del proprio veicolo.

Multe in auto: è vietato sporgersi dal finestrino, le sanzioni potrebbero essere molto pesanti per chi lo fa

Stando a quanto riportato esistono molte più multe di quanto le persone possano immaginare. Effettivamente bisogna stare attenti a quasi tutto quello che si fa quando si è all’interno di un’automobile o su un qualsiasi veicolo in strada.

Non tutti sapevano infatti che sporgere la testa o magari il gomito fuori dal finestrino può corrispondere a un vero e proprio reato.a regolarlo è l’articolo 169 del codice della strada, il quale vieta al conducente e anche al passeggero di determinare sporgenze della sagoma trasversale del veicolo. I trasgressori potrebbero essere puniti con una multa che va da 85 a 338 €.