Uno dei nuovi campi di sviluppo della tecnologia moderna è senza alcun dubbio quello che riguarda i dispositivi pieghevoli, gli smartphone con display pieghevole hanno infatti fatto il loro esordio pochi anni fa e hanno conquistato una fetta del mercato tutta loro che però indubbiamente sta impiegando il suo fisiologico tempo a decollare, in modo direttamente proporzionale all’evoluzione della tecnologia su cui si basano.

Una pioniera nel campo dei pieghevoli e dei display in generale è senza dubbio LG, la famosa azienda infatti da tempo produce display di livello elevato ed ancora una volta ha sorpreso il mondo con un nuovo prodotto che ridisegna le qualità di un display pieghevole, ha infatti prodotto il primo pannello da 12 pollici ad alta risoluzione al mondo capace di estendersi, piegarsi e contorcersi senza subire danni.

Nuovo concetto di display

Quello che vedete è il risultato di una collaborazione di LG con il governo sudcoreano che ha portato alla progettazione e alla produzione poi di un display di nuova generazione da applicare in diversi settori, dall’aeronautica al gaming, sino all’automotive, alla moda ed ai dispositivi indossabili.

Le caratteristiche del display sono decisamente interessanti: RGB a micro-LED con pixel pitch * inferiore ai 40μm estensibile del 20% – può arrivare fino a 14 pollici – con risoluzione di 100ppi.

Come se non bastasse stando a quanto dichiarato dal LG il display è super resistente, dura nel tempo ed è pressoché pronto per la commercializzazione.

Questo risultato è stato possibile grazie ad un substrato resiliente in silicone che consente di avere una flessibilità ed una resistenza senza precedenti, il sistema cablato invece ha una struttura con molla a forma di S in sostituzione di quella tradizionale lineare e ciò permette di ottenere una altissima elasticità.