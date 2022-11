Inclusività e uguaglianza di genere sono diventate importanti e hanno acquisito importanza in tutto il mondo. Tuttavia, c’era ancora un settore in cui l’inclusività era un sogno lontano, fino ad ora.

Un team di ingegneri svedesi ha finalmente sviluppato un manichino femminile per i crash test progettato per rappresentare il corpo di una donna media.

Diamo un’occhiata più da vicino a questo nuovo strumento di valutazione e come questo sviluppo potrebbe essere una pietra miliare importante.

Dagli anni ’70, questi surrogati meccanici del corpo umano sono stati utilizzati per determinare la sicurezza delle auto. I manichini vengono utilizzati da ricercatori, produttori di automobili e aerei per prevedere le lesioni che una persona potrebbe subire in un incidente e progettare di conseguenza le proprie fefatures di sicurezza. È interessante notare che, prima dello sviluppo di manichini per crash test, le case automobilistiche hanno testato i veicoli utilizzando cadaveri umani, animali e volontari vivi.

Finora il manichino più comunemente usato si basava sulla corporatura e sul peso medio maschile. Il manichino si basa sulla riproduzione di un corpo umano maschile. Ciò equivale a un uomo alto 1,75 m che pesa 78 kg, che è significativamente più alto e più pesante di una donna media.

Una rivoluzione in questo campo

È importante notare che attualmente esiste una versione ridotta di quella maschile utilizzata come sostituto per le donne in alcune occasioni. In effetti, i manichini per crash test femminili non vengono utilizzati nella maggior parte dei test.

Il manichino da donna costruito ora ha all’incirca le dimensioni di una ragazza di 12 anni; con un’altezza di 149 cm e un peso di 48 kg, rappresenta il cinque per cento più piccolo delle donne secondo gli standard della metà degli anni ’70.

Tuttavia, nel tentativo di rimuovere questo pregiudizio, un team svedese guidato da Astrid Linder, direttrice della sicurezza stradale presso l’Istituto nazionale svedese di ricerca sulle strade e sui trasporti, ha ideato un nuovo modello di manichino per crash test femminile. Il nuovo manichino ha un’altezza media di 162 centimetri e pesa 62 kg.