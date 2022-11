Eurospin impazza con una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, al cui interno si possono trovare incredibili offerte speciali, arricchite da prezzi molto bassi, e sopratutto la possibilità di affidarsi ad un quantitativo molto elevato di sconti specialissimi.

Il volantino riparte da dove si era fermato nel corso delle precedenti settimane, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna di alto livello, e sopratutto la possibilità di accedervi nei negozi fisici sul territorio nazionale. Ricordiamo infatti che tutti gli sconti elencati nell’articolo, sono da considerarsi validi in esclusiva per coloro che sceglieranno di affidarsi ai soli punti vendita di Eurospin.

Eurospin: le offerte sono da pazzi, i nuovi prezzi più bassi

Grandi offerte per la cucina vi attendono in questi giorni da Eurospin, il volantino cerca di accontentare gli utenti che sono alla ricerca di prodotti per la cottura, offrendo prezzi sempre più convenienti per tutti.

In particolare troviamo un fornetto da 38 litri, di marca Ardes, acquistabile a soli 79 euro, passando anche per la friggitrice ad aria Enkho da 99 euro, oppure il forno per pizza di Ariete da 84 euro, la friggitrice ad aria Ariete da soli 69 euro, per finire con la macchina per caffè espresso, il cui prezzo si aggira sui 74,99 euro.

Gli amanti del vino, invece, potranno pensare di acquistare una splendida cantinetta da 6 bottiglie, in vendita a 119 euro. Tutti questi sconti sono disponibili, come anticipato, solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.