Natale è sempre più vicino e scegliere il regalo ideale giusto diventa spesso un’impresa. Se vuoi regalare (o regalarti) un dispositivo del mondo tech a favore dell’ambiente, Nokia X30 potrebbe fare al caso tuo. Un dispositivo sostenibile che non rinuncia alla qualità.

HMD Global, il compartimento Nokia che si occupa dei rispettivi dispositivi mobile dell’azienda, in occasione dell’IFA di Berlino di quest’anno ha annunciato al pubblico il suo ultimo smartphone: Nokia X30. I feedback su questo dispositivo sono più che positivi, anche gli esperti concordano con gli utenti che ne sono rimasti piacevolmente sorpresi. Decisamente lo smartphone di punta dell’azienda e non uno qualunque, è il primo nel suo genere. Trattasi del primo smartphone realizzato interamente con materiali riciclati.

Nokia X30 è ecologico, ma non rinuncia alle sue prestazioni elevate. Realizzato, completamente, in alluminio riciclato e al 65% in plastica anch’essa riciclata. Mantiene tutte le caratteristiche, proprietà e funzioni tipiche di un dispositivo di qualità e di alto livello, ma proponendo una soluzione sostenibile del tutto inedita. Dispone persino della camera PureView dalle prestazioni eccellenti, che potrebbe sembrare improbabile su un dispositivo che punta alla salvaguardia dell’ambiente. L’azienda, tuttavia, aveva un’idea ben precisa per questo progetto: aiutare l’ambiente ma senza scendere a compromessi.

Nokia X30: il primo smartphone interamente riciclato per un regalo perfetto e sostenibile

Grazie al modello 3+3+3, Nokia X30 dura a lungo. Previsti 3 anni di aggiornamenti, sia quelli mensili per la sicurezza del dispositivo, sia la garanzia di 36 mesi e tutti gli aggiornamenti chiave del sistema operativo. Oltre ad essere un ottimo regalo di per sé, ribadiamo ancora una volta che per ogni dispositivo acquistato non solo acquisterai un regalo incredibile ma l’ambiente ti sarà riconoscente. Tutti cambiamo smartphone dopo alcuni anni, e alcuni ne hanno persino due (o più). Acquistarne uno che preserva l’ambiente fa la differenza. Inoltre, per ogni dispositivo venduto direttamente tramite lo store online ufficiale, Nokia pianterà 20 alberi con l’aiuto dell’associazione Ecologi.

Ricordiamo che in Italia il nuovo Nokia X30 arriverà in due varianti, differenziate per la loro diversa colorazione. Il modello, nei colori Cloudy Blue o Ice White, includerà 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Tutto ad un prezzo di 539 euro.