TP-Link ha presentato tutte le sue ultime novità in occasione dell’evento IFA 2022. Annunciati nuovi prodotti della linea smart Tapo, router e sistemi Deco Mesh. Infine, i vantaggi offerti con la soluzione Omada SDN per il business.

La famiglia di prodotti Tapo si allarga con tre nuove aggiunte: il termostato, il campanello e il sensore intelligente. L’intera gamma Tapo è associata ad un’app ed è compatibile con i migliori assistenti vocali sul mercato. Comfort ed efficienza sono gli aspetti chiave di queste nuove linee. Il modello del nuovo campanello intelligente è un D230S1, in arrivo con la videocamera Tapo C224 e il sensore di movimento T100 accennato prima. Mentre il termostato è un T315 e lo smart hub è il nuovo H100.

Con l’aiuto di tutti questi dispositivi intelligenti TP-Link garantisce la possibilità di gestire costantemente la propria abitazione, anche da remoto, tenendo d’occhio sia gli spazi domestici esterni che interni. La casa diventa più sicura e più interattiva. Tutto sarà interconnesso per fornire massima sicurezza. Il termostato intelligente sarà in grado di modificare la temperatura degli ambienti per rendere la casa oltre che più sicura anche più confortevole.

TP-Link presenta la gamma dei suoi nuovi prodotti all’IFA 2022

Tapo L530E, invece, è la nuova lampadina LED intelligente che crea un intero sistema di illuminazione smart e allo stesso tempo ecosostenibile. Offre la potenza di un sistema a 60W ma con soli 9 W. Disponibili oltre 16 milioni di colori per creare le proprie combinazioni. Anche la batteria integrata è degna di nota, con una durata che supera in media i 13 anni.

Negli anni TP-Link si è evoluta spingendosi anche oltre le linee di prodotti destinate ai consumatori. Si aggiungono, quindi, Router e Sistemi Deco dotati di Wi-Fi 6E che, con la nuova banda a 6GHz, portano l’esperienza di connessione ad un livello superiore. Archer AXE200 Omnim è un Router Wi-Fi 6E che combina velocità a 3 bande fino a 11 Gbps con connessioni cablate multi-gigabit. Deco XE200 è il Sistema Mesh che include lo standard Wi-Fi 6E e la tecnologia AI-Driven, per ottimizzare il sistema di stream dati. Ideale per connessioni simultanee e sistemi VR e AR. Presenta 16 antenne per una copertura fino a 1900 mq.

Omada SDN, infine, è la soluzione business Software-Defined Networking di TP-Link presentata all’IFA. Il nuovo controller – che può gestire un numero illimitato di dispositivi di rete – offre più efficienza e sicurezza nella gestione e manutenzione. Non è necessario alcun intervento tecnico per la configurazione in loco. Inoltre, include una seleziona automatica del canale e per la regolazione della potenza, maggiore sicurezza e protezione dati e più affidabilità. Nei prossimi mesi tutti gli ultimi prodotti TP-Link faranno il loro debutto ufficiale in Italia.