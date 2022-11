Instagram: ecco come diventare famosi in pochi minuti

Spesso ci lamentiamo del “poco lavoro” che svolgono influencer come Chiara Ferragni senza pensare però all’immenso impegno e costanza che queste ci hanno messo per arrivare fin dove sono ora. E se invece di lagnare, ci chiedessimo come hanno fatto a raggiungere livelli tanto elevati? Non parliamo degli imprenditori sociali, ma del gran numero di follower su Instagram.

Instagram: le mosse per diventare qualcuno sui social

Allora? Siete pronti a raggiungere il vostro obiettivo? Noi vi consigliamo di prendere carta, penna e un po’ di pazienza.

Iniziamo parlando della scelta del nome utente. Non potete di certo chiamarvi “Clio Make Up” e raccontare di libri e storia. Optate per un name che sia coerente con la personalità e con ciò che si ha intenzione di condividere con i propri follower.

Dopodiché scegliete sempre un’immagine di impatto piuttosto che una monotona, vista e rivista. In questo modo spiccherete tra miliardi di profili Instagram.

Non mettete MAI frasi poetiche sotto ad immagini in spiaggia mentre siete mezzi nudi. I buoni aforismi lasciateli per le immagini poetiche. Rimanendo in tema, non pubblicate foto piene di filtri in cui il vostro viso è simile ad altri mille, piuttosto scegliete di correggere il minimo indispensabile, ovvero le luci e la vividezza. Ricordate: non si accettano passi falsi, meglio poche ma buone!

Mettetevi in testa che il vostro feed di Instagram dovrà trasformarsi in un diario (non proprio) segreto. Quindi raccontate le vostre giornate, interagite con i follower tramite sondaggi, domande e chi più ne ha più ne metta.

Infine sfruttate a più non posso gli hashtag ma non in maniera casuale (meglio quelli di tendenza o alla moda), e buona fortuna!