MediaWorld anticipa tutti con il lancio di una campagna promozionale incentrata direttamente sul Black Friday, e sopratutto la promessa di raggiungere un incredibile livello di risparmio sull’acquisto di numerosi prodotti di tecnologia.

Spendere poco con Mediaworld è possibile, gli utenti si ritrovano al giorno d’oggi a poter approfittare di tantissimi sconti speciali, che riescono a ridurre di molto la spesa, ed allo stesso tempo non limitano l’accessibilità generale. Avete capito bene, per approfittare degli ottimi sconti aziendali, sarà possibile recarsi personalmente in un negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione (nella maggior parte dei casi).

MediaWorld: tantissimi sconti molto speciali

Fino al 9 novembre da MediaWorld è già tempo di Black Friday, i prezzi del volantino attuale sono da primi della classe, con la possibilità di avere un forte risparmio sull’acquisto di tantissimi prodotti di ottimo livello, a partire dagli smartphone top di gamma. I migliori in circolazione non sono altro che il Samsung Galaxy S22 Ultra, disponibile a 999 euro, oppure anche il recentissimo Apple iPhone 14, acquistabile a 979 euro.

Tra gli altri spiccano anche iPhone 14 Plus, in vendita a 1229 euro, Galaxy S22+ a 899 euro, Galaxy S22 a 749 euro, per finire con il buon Realme GT Neo 3, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro.

Le occasioni non terminano qui, la fascia media è fortemente coinvolta nel volantino, con Honor 70 a 549 euro, Xiaomi 12 Lite a 429 euro, Realme 9 Pro+ a 359 euro, Galaxy A53 a 369 euro, oppure anche Oppo Reno6 a 329 euro, Galaxy A33 a 289 euro e simili.