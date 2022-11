Esselunga sembra essere irresistibile, la nuova campagna promozionale convoglia infatti tantissimi sconti speciali che permettono agli utenti di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo difatti a spendere sempre meno, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Il volantino riesce ancora una volta a convincere un numero sempre più alto di consumatori a risparmiare il più possibile sui vari prodotti che vanno a tutti gli effetti ad aggiungere al proprio carrello, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta. Gli acquisti, ad ogni modo, devono sempre essere completati nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale o altri punti vendita in Italia.

Per i codici sconto Amazon gratis e le offerte più interessanti del momento, ecco il nostro canale Telegram dedicato.

Esselunga: quanti sono gli sconti del momento

Ancora una settimana a disposizione di tutti gli utenti per riuscire a risparmiare al massimo sull’acquisto delle Apple Airpods di terza generazione, le migliori cuffiette true wireless in circolazione, non in-ear come le Airpods Pro, disponibili nel periodo a soli 165 euro.

Scorrendo le specifiche tecniche si può effettivamente comprendere il motivo per cui vengono ritenute le migliori in circolazione, a partire dall’audio spaziale che offre anche il rilevamento dinamico della posizione della testa, senza dimenticarsi del driver ad alta escursione, oppure della resistenza al sudore e all’acqua, come anche un’ottima batteria da circa 6 ore di utilizzo continuativo.

Il prodotto è compatibile con tutti gli smartphone, ma solamente gli iPhone potranno fruire pienamente delle funzionalità. I dettagli risultano oggi essere disponibili sul sito ufficiale dell’azienda stessa.