I tentativi di truffe ai danni dei poveri consumatori si susseguono senza interruzioni. La minaccia del phishing è sempre dietro l’angolo e la minima disattenzione può costare molto caro, anche agli utenti più esperti.

Lo sa bene un dipendente di un istituto di credito che si è visto sfilare oltre 60 mila euro dal conto corrente. I truffatori sono riusciti nell’impresa attraverso un semplice SMS. La vittima ha cliccato sul link presente all’interno del messaggio ed è caduto nella trappola.

I cyber criminali hanno reindirizzato il malcapitato ad una pagina web del tutto uguale a quelle del servizio di home banking ufficiale degli istituti di credito. Una volta su questa pagina, l’utente ha effettuato l’accesso utilizzando le proprie credenziali.

Gli hacker hanno intercettato queste informazioni e sono quindi riusciti a prendere il controllo del conto corrente. Ecco quindi che sottrarre i 60 mila euro presenti sul conto è diventato assolutamente facile.

Come confermato da Il Gazzettino: “La truffa è talmente ben congegnata che a farne le spese sono persone di qualsiasi tipo“. La vittima è un dipendente in una banca e, nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza dei tentativi di phishing ci è comunque cascato.

Questa situazione dimostra quanto ormai le truffe siano ben congegnate e in grado di colpire in maniera inaspettata. Il nostro consiglio è quello di evitare di aprire SMS, email e messaggi sospetti, soprattutto quando arrivano in maniera del tutto inaspettata.

Inoltre, non diffidate dai messaggi che segnalano problemi sul conto corrente come fondi bloccati o trasferimenti di denaro in sospeso. In caso di dubbi, è sempre meglio consultare un utente più esperto prima di fare qualsiasi tipo di operazione.