Cambiamento climatico: così riusciremo a salvare il mondo dall'apocalisse

Da mesi non si parla di altro, ed è giusto che sia così. Il cambiamento climatico esiste e se continuiamo di questo passo le conseguenze sul Pianeta diventeranno irreversibili. Per fortuna però siamo ancora in tempo per salvarlo da morte certa. Come? Ve lo diciamo subito, abbiamo i minuti contati!

Cambiamento climatico: come possiamo proteggere il Pianeta?

Il primo responsabile del cambiamento climatico è l’aumento dei gas ad effetto serra provocati dall’utilizzo eccessivo di petrolio o gas metano per la produzione di energia, calore e carburante per i mezzi di locomozione. È importante sapere però che provochiamo danni al Pianeta anche quando coltiviamo, bruciamo o distruggiamo le foreste per far spazio ai raccolti, quando alleviamo gli animali, trasformiamo, imballiamo e trasportiamo il cibo in giro per il mondo, e quando accumuliamo rifiuti nelle discariche.

Ma allora, cosa possiamo fare per contrastare tutto questo? Sembra scontato eppure non lo è. Per ridurre le emissioni di gas serra dobbiamo: