Eurospin chiude una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una spettacolare selezione di sconti specialissimi, arricchiti da prezzi molto più bassi del normale, e la possibilità di spendere pochissimo su tutto.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati le scorse settimane, gli sconti sono disponibili solo nei negozi fisici, ciò sta a significare che i prodotti sono in promozione per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente presso i punti vendita, senza però doverli selezionare preventivamente.

Le offerte Amazon sono esclusivamente gratis per gli iscritti a questo canale Telegram, ogni giorno si potranno avere anche codici sconto gratis.

Eurospin: quanti sconti con il volantino del momento

La tecnologia è molto scontata da Eurospin, grazie ad un volantino che focalizza la propria attenzione sul mondo del fai-da-te, nell’idea di spingere gli utenti ad acquistare una serie di prodotti a prezzi decisamente irrisori.

Tra i dispositivi attualmente in promozione da Eurospin troviamo soluzioni del calibro di una pistola per colla a caldo a 6,99 euro, un prezzo bassissimo per un prodotto molto richiesto dall’utente mondiale, senza dimenticarsi del bellissimo avvitatore a batteria, disponibile nel medesimo periodo a soli 19 euro. La spesa sale leggermente nel momento in cui si vorrà ad esempio acquistare una smerigliatrice da 29 euro, oppure anche un seghetto alternativo o una sega circolare, per le quali sarà necessario spendere rispettivamente 89 e 99 euro.

Tutti questi prodotti, ed altri ancora, sono fruibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici di casa Eurospin, con scadenza prefissata nella prima decade di Novembre.