Ogni anno il noto produttore Blackview propone diverse promozioni e iniziative. Per il mese di novembre, in particolare, l’azienda ha deciso di proporre una nuova promo grazie a cui sarà possibile acquistare diversi suoi prodotti con sconti fino al 55%. I giorni della promozione saranno dall’1 al 12 novembre 2022.

Blackview: tanti prodotti su Aliexpress scontati fino al 55%

Fino al prossimo 12 novembre 2022 sarà possibile acquistare in sconto su Aliexpress diversi prodotti tech del noto produttore Blackview.

Uno di questi, in particolare, è il nuovo tablet denominato Blackview Tab 15. Si tratta di un dispositivo volto ad offrire un’ottima esperienza multimediale. Lo schermo ha infatti una diagonale da 10.5 pollici e supporta la certificazione Widevine L1 che garantisce la visione di contenuti in risoluzione 1080p sulle piattaforme Disney+, Amazon Prime Video e Netflix. È inoltre presente l’audio stereo grazie agli speaker Quad-BOX Smart-K.

Al momento, il tablet Blackview Tab 15 è acquistabile in sconto su Aliexpress a questo link ad un prezzo di soli 160,99$, ovvero con uno sconto del 50%.

Un altro prodotto in super offerta è il rugged phone Blackview BV7200. Quest’ultimo può vantare la presenza di diverse certificazioni di resistenza, come la MIL-STD-810H e le certificazioni IP68 e IP69K, e tutte garantiscono la massima resistenza del device in qualsiasi circostanza. Nessun compromesso poi dal punto di vista fotografico. Troviamo infatti un sensore principale da 50 MP, il Samsung®ISOCELL JN1, e un sensore ultragrandangolare da 117° e ultra-macro da 8 MP.

Al momento, il rugged phone Blackview BV7200 è acquistabile in sconto su Aliexpress al seguente link ad un prezzo di 159,99$, ovvero con uno sconto del 36%.

Il noto produttore Blackview continuerà comunque a proporre tanti altri prodotti in sconto durante questa nuova promozione.