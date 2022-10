Con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza, l’operatore virtuale Noitel Mobile ha deciso di prorogare la propria offerta denominata Super Jump 150 GB.

Inizialmente, la nuova offerta a 7,99 euro al mese, lanciata in sostituzione della scorsa Super Jump 120 Giga, veniva proposta con scadenza fissata per oggi, 31 Ottobre 2022. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

NoiTel Mobile proroga la Super Jump 150

Come in precedenza, l’offerta Super Jump 150 prevede ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 7,99 euro al mese. Per attivare l’offerta, i nuovi clienti possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile. Inoltre, l’attivazione è possibile anche per i già clienti Noitel.

La nuova SIM ricaricabile, nei punti vendita si paga un prezzo di 10 euro, mentre online è ancora disponibile la promo con costo azzerato. Il costo di attivazione dell’offerta, invece, risulta pari a 5 euro e viene applicato sia ai nuovi che ai già clienti dell’operatore. In alternativa a Super Jump 150 Giga, è ancora disponibile anche la versione con pagamento una tantum valido per i primi 3 mesi, denominata Super Jump 150 Giga X3 e anch’essa prorogata fino al 30 Novembre 2022.

In quest’ultimo caso, il bundle mensile è comunque lo stesso dell’offerta standard, mentre il costo da sostenere è pari a 19,99 euro per i primi 3 mesi. Successivamente, dalla quarta mensilità, il rinnovo avverrà invece ogni 30 giorni al costo ricorrente di 7,99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.