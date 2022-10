Oppo celebra i 100 mila iscritti alla sua Oppo Community, uno spazio virtuale creato per i fan del brand e del mondo tech. Questo traguardo importante segna un altro obiettivo raggiunto per l’azienda, un’ulteriore conferma del successo in continua crescita che la contraddistingue nel panorama italiano.

Per celebrare il traguardo raggiunto con la sua Community, Oppo regala ai suoi membri ben 4 coupon utilizzabili sullo store ufficiale. Ogni fan del brand avrà un coupon per acquistare Band Style a 1,20 euro con spesa minima di 25 euro e 3 coupon, da 5, 10 e 20 euro, su una spesa minima di 50, 75 e 100 euro.

La Oppo Community rappresenta uno spazio di condivisione e di comunicazione, un mondo virtuale inclusivo in cui confrontarsi tra utenti ed esperti. I membri possono condividere interessi, curiosità e perplessità per sfruttare al massimo Oppo e le sue tecnologie. La Community non solo è vantaggiosa per gli utenti ma per l’azienda stessa. Le opinioni che emergono sulla piattaforma sono un punto di partenza fondamentale per la compagnia e i suoi progetti. In particolare, nella sezione News è possibile rimanere aggiornati costantemente su tutte le novità. Mentre attraverso il Forum è possibile ricevere assistenza e consigli grazie a numerosi tutorial.

Non è finita qui. Con Oppo Points, gli utenti accedono a promozioni esclusive e contenuti personalizzati in base alle loro esigenze, rendendo l’esperienza ancor più interessante, completa e interattiva. I punti accumulati permettono anche di accedere a giochi ed eventi pensati su misura per gli utenti. “Siamo fieri di essere riusciti a coinvolgere ben 100 mila persone nell’universo tecnologico di OPPO e sono certa che questo numero continuerà a crescere. Trasmettere i nostri valori in modo divertente, stimolante e interattivo fa parte della nostra mission e ci spinge a proseguire nello sviluppo di una tecnologia sempre più inclusiva e aperta” spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.