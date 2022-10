TCL ha annunciato un accordo con Amazon per lanciare una serie di Smart TV che includono Amazon Fire TV.

La linea di TV lanciata da TCL includerà schermi QLED in 4K e debutta in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. In particolare, potremo testare da vicino la Serie CF6 con Fire TV nei formati da 50 e 55 pollici. La linea proposta da TCL e Amazon disporrà di un elevato livello di personalizzazione del proprio dispositivo.

Smart TV TCL: qualità d’immagine QLED con la piena compatibilità HDR

Con un design senza cornice ed elegante, la Serie CF6 di TCL con Fire TV unisce la tecnologia QLED e gli standard HDR (tra cui Dolby Vision e HDR 10+). I colori risultano vividi, realistici, ampi, meticolosamente precisi e dai contrasti incredibili, con qualsiasi contenuto. Trattasi di uno schermo ottimizzato soprattutto per cinema e gioco ma potenziato per un surround immerviso durante qualsiasi utilizzo, garantito dall’esperienza in Dolby Atmos.

Tutti i contenuti in un solo posto, con accesso facile, veloce e intelligente

La serie CF6 di TCL ridefinisce le funzioni dei televisioni combinando intrattenimento offerto da Fire TV, controllo per case intelligenti e opzioni Alexa. Incluso con il modello anche il telecomando vocale con Alexa integrato, per accedere a canali, app, skill e tanto altro.

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima serie di Fire TV firmati TCL, che offre un’ampia selezione di contenuti di alta qualità e un’esperienza visiva superba ai nostri clienti”, dichiara Frédéric Langin, vicepresidente per le vendite e il marketing di TCL Europe. “Questa implementazione strategica dell’esperienza Fire TV – a partire da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – e questa nuova linea di Smart TV QLED 4K mostrano i nostri continui sforzi per soddisfare le esigenze dei consumatori, offrendo tecnologie e prodotti di qualità superiore e un’esperienza completa di Smart TV a un ottimo prezzo”.

“La gamma di TV con Fire TV integrata continua a crescere in tutto il mondo e siamo entusiasti di ampliarla ulteriormente grazie alla collaborazione con TCL”, afferma Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International. “Insieme a TCL, siamo in grado di offrire una linea ancora più diversificata di smart TV innovativi e di alta qualità che combinano le migliori esperienze di intrattenimento di Fire TV con gli eccellenti Smart TV di TCL”.

La Serie CF6 di TCL è disponibile nei 4 paesi di lancio. In Italia il prezzo per i modelli 55” e 50” è rispettivamente di 499,90 e 449,90€. Aspetto, funzioni e la disponibilità del prodotto possono variare a seconda del paese.