Duolingo è una delle app maggiormente utilizzate dagli utenti di tutto il mondo per imparare le lingue. Infatti, questa ha come obiettivo quello di mettere a suo agio l’utenza registrata, in modo tale che possano imparare le lingue in maniera del tutto intuitiva e divertente.

Il servizio però ha sempre avuto il desiderio di passare allo step successivo ed ora finalmente ce l’ha fatta. Duolingo diventa anche Duolingo Math, una nuova applicazione per gli utenti iPhone e iPad che ti insegna la matematica.

Duolinguo si evolve: la versione Math ti insegna la matematica senza “ansia”

Essendo un’app pensata per insegnare la matematica ai bambini più piccoli, Duolingo Math è semplice, divertente e intuitiva. Di fatto, anche persone adulte che hanno poca dimestichezza con la matematica “quotidiana” possono imparare molto da questa nuova esperienza.

Attualmente questo servizio si limita a fornire operazioni semplici ai suoi utenti: moltiplicazione, divisone, frazione ma anche geometria, misurazioni e decimali. Non si deve affatto escludere a prescindere che un domani ci saranno esercizi più difficili, ma non aspettatevi contenuti da esami universitari.

Ecco l’app come si descrive: “Impara facendo, non guardando. La matematica viene solitamente insegnata con libri di testo, video e lezioni. Ma la matematica è molto più divertente quando puoi toccarla, romperla in pezzi e spostarla. Questo è il nuovo modo di imparare la matematica”.

Ma la cosa più interessante è l’obiettivo che si prefissa Duolingo Math: ridurre l’ansia generata dalla matematica, che spesso ostacola molte persone ad approcciarsi a esercizi più ardui da risolvere. Di fatto, tutti sappiamo che quando l’apprendimento diventa più coinvolgente, l’ansia diminuisce di conseguenza.

Per chi volesse scaricarla gratuitamente, cliccate qui.