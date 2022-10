Brad Gerstner, fondatore e CEO di Altimeter Capital, ha criticato Mark Zuckerberg sulla questione del Metaverso in una lettera aperta pubblicata questa settimana.

Gerstner afferma che Facebook è diventato inefficiente e dispendioso, in particolare se parliamo delle spese per le tecnologie della realtà virtuale e il Metaverso, un’ossessione personale di Zuckerberg.

Ha scritto nella dichiarazione: “Il Metaverso è andato alla deriva: troppe persone, troppe idee, poca urgenza. Questa mancanza di concretezza non viene visualizzata subito quando la crescita è facile ma è mortale quando la crescita rallenta e la tecnologia cambia“.

“Meta ha bisogno di mettersi in forma e concentrarsi“, ha scritto Gerstner. Inoltre ha invitato Zuckerberg a ridurre i costi del personale del 20 percento, a ridurre le spese di 5 miliardi o più e a limitare la spesa annuale per il Metaverso, inclusa la sussidiaria di Meta Reality Labs.

Zuckemberg vuole spendere oltre 100 miliardi

Per raggiungere questo obiettivo, ha consigliato un piano che si sviluppa in tre fasi e concentrerà i team e gli investimenti dell’azienda:

Ridurre la spesa per l’organico di almeno il 20%;

Ridurre gli investimenti annuali di almeno $ 5 miliardi da 30 miliardi a 25 miliardi;

Limitare gli investimenti in metaverse/Reality Labs a non più di 5 miliardi all’anno.

Facebook ha speso circa 10 miliardi di dollari per Reality Labs e nello sviluppo del Metaverso nel suo ultimo anno fiscale, con proiezioni di un aumento della spesa annuale verso questi fini in futuro. Gerstner ha avvertito che la proiezione della società di “un investimento stimato di oltre 100 miliardi di dollari in un futuro sconosciuto è enorme e terrificante, anche per gli standard della Silicon Valley”.