In un nuovo studio pubblicato questo mese sul Journal of Physics Communications, un team di scienziati del Trinity College di Dublino suggerisce che il nostro cervello potrebbe effettivamente utilizzare il calcolo quantistico.

Se confermata, cosa che richiederà un’indagine approfondita, e la scoperta potrebbe aiutare a spiegare perché, per certi aspetti, il nostro cervello supera ancora i supercomputer.

La loro conclusione si basa sull’idea di entanglement quantistico, un fenomeno che descrive le particelle che cambiano lo stato quantico l’una dell’altra, anche quando sono separate da una grande distanza.

“Abbiamo adattato un’idea, sviluppata per esperimenti per dimostrare l’esistenza della gravità quantistica, per cui si prendono sistemi quantistici conosciuti, che interagiscono con un sistema sconosciuto“, ha affermato Christian Kerskens, coautore dello studio e fisico principale presso il Trinity College Institute of Neuroscience , in una dichiarazione.

“Se i sistemi conosciuti si intrecciano, allora anche l’ignoto deve essere un sistema quantistico“, ha spiegato. “Ciò elude le difficoltà di trovare dispositivi di misurazione per qualcosa di cui non sappiamo nulla”.

Siamo simili ai supercomputer?

Nel caso di questo esperimento, gli spin protonici dell’acqua nel nostro cervello fungevano da “sistema noto“. Kerskens e il suo team hanno quindi utilizzato una forma speciale di imaging MRI per rilevare se uno qualsiasi degli spin del protone fosse quantistico definito “entangled”.

Curiosamente, gli scienziati hanno finito per rilevare un tipo specifico di segnale elettrico cerebrale noto, che secondo loro non è normalmente rilevabile con la risonanza magnetica.

Ciò che ha permesso loro di rilevare l’entanglement quantistico negli spin dei protoni nel cervello.

“Se l’entanglement è l’unica spiegazione possibile, allora ciò significherebbe che i processi cerebrali devono aver interagito con gli spin nucleari, mediando l’entanglement tra gli spin nucleari“, ha concluso Kerskens. “Di conseguenza, possiamo dedurre che quelle funzioni cerebrali devono essere quantistiche”.