L’età d’oro dello streaming sta volgendo al termine: Netflix sta ufficialmente eliminando la condivisione gratuita delle password. Gli effetti non saranno immediati: la società prevede di iniziare a far pagare per la condivisione della password dall’inizio del prossimo anno, ma il cambiamento è decisamente vicino.

Se non paghi il tuo piano e sei preoccupato di essere espulso dal gruppo, c’è un piccolo lato positivo: Netflix consente agli utenti di trasferire i profili da un account all’altro in modo da non perdere la coda e la cronologia delle visualizzazioni.

I dettagli del piano sono ancora oscuri, ma ecco cosa sappiamo: a partire dal 2023, l’azienda consentirà a più utenti di accedere gratuitamente allo stesso account solo se vivono nella stessa famiglia. Se un utente accede all’account da altrove, Netflix addebiterà al titolare dell’account un costo aggiuntivo. La società non ha ancora rilasciato i dettagli, ma sulla base dei test è probabile che bisognerà pagare dai 2 ai 4 euro per utente. Se ciò dovesse funzionare, la condivisione delle password potrebbe diventare costosa, soprattutto per le famiglie che vivono separate l’una dall’altra.

Una soluzione, ovviamente, è cancellare del tutto Netflix, ma ci sono molte persone a cui piacciono i contenuti della piattaforma.

Come trasferire i tuoi dati

In precedenza, se aprivi un nuovo account, perdevi la cronologia tuo vecchio profilo. Ora hai la possibilità di trasferire il tuo profilo su un altro account attivo, il che dovrebbe far sembrare l’utilizzo del tuo nuovo account come quello vecchio.

Per iniziare, accedi al tuo account Netflix e fai clic sul tuo profilo in alto a destra. Scegli “Trasferisci profili”. Netflix ti fornirà una panoramica di come funzionano i trasferimenti. Fai clic su “Consenti” e la piattaforma abiliterà la funzione in due giorni. Puoi abilitare i trasferimenti istantaneamente anche utilizzando un’e-mail che Netflix invierà al titolare dell’account.