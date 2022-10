Fino al prossimo 2 novembre 2022 l’operatore virtuale Very Mobile renderà disponibile una nuova offerta dedicata ad alcuni nuovi clienti, che provengono da determinati operatori, a meno di 10 euro al mese.

L’offerta in questione si chiama Very 9.99 ed è dedicata agli utenti che provengono da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb e altri operatori.

Very Mobile lancia una nuova offerta a meno di 10 euro a mese

Questa nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 9.99 euro al mese. L’offerta non prevede costi di attivazione.

La nuova offerta Very Mobile con 300 Giga inclusi, che alcuni già clienti Very Mobile nei mesi scorsi sono riusciti a scoprire, sarà disponibile per i nuovi clienti in portabilità che provengono da alcuni determinati operatori nazionali e per i nuovi clienti Very Mobile che attivano un nuovo numero mobile.

I servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe sono inclusi senza costi aggiuntivi, come anche il servizio hotspot. L’attivazione dei servizi a pagamento, invece, risulta bloccata di default. Lo sblocco è possibile attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore. Ovviamente non sono solo queste le offerte proposte, per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.