Continua la serie di recensioni per quanto riguarda la nuova famiglia di iPhone 14. Vi parleremo di quello che molto probabilmente è stato lo smartphone più atteso di questa serie, l’iPhone 14 Plus.

In effetti è da qualche anno che non si vedeva un modello Plus di casa Apple, tuttavia, l’adozione di un nuovo modello Plus comporta l’abbandono del modello Mini.

Estetica e design:

L’iPhone 14 Plus altro non è che la versione dopata dell’iPhone 14 liscio. Infatti esteticamente, questi due smartphone sono praticamente identici. Stesso frame in alluminio, stessa isola per il comparto fotografico e stessi pulsanti.

La differenza è soltanto nella dimensione, mentre l’iPhone 14 ha un display da 6,1 pollici, l’iPhone 14 Plus ne ha uno da 6,7 pollici. Nonostante le dimensioni importanti di questo telaio, l’iPhone 14 Plus è sorprendentemente leggero e maneggevole. Il suo peso è di 203 grammi, che non sono pochi è vero, ma su dispositivi di queste dimensioni siamo abituati anche a pesi superiori.

La sua classica forma squadrata e il frame in alluminio garantiscono un grip eccezionale. Il modollo da noi in prova ha la colorazione “Product RED” che già abbiamo visto sui modelli degli anni scorsi. Vi ricordiamo che una parte dei guadagni derivanti dalla vendita degli smartphone con questa colorazione, andrà direttamente in beneficenza. Peccato soltanto che questo colore trattiene molto le ditate.

Comparto multimediale:

Come detto poco fa, qui abbiamo un display da 6,7 pollici, super retina XDR. Conosciamo bene questi pannelli e sappiamo che sono dotati di un’ottima risoluzione, con colori vibranti e neri profondi. Tuttavia peccato per il refresh rate che si ferma a soli 60 Hz, in alcuni casi si vede la differenza rispetto a display più fluidi come i fratelli 14 Pro o altri competitor Android di questa fascia di prezzo.

Nonostante questo, lo schermo dell’iPhone 14 Plus è abbastanza fluido nella maggior parte dei casi. Si vede che in casa Apple sono bravi ad ottimizzare le varie parti dei loro smartphone.

Ottimo infine il comparto audio, il suono è piacevole e forte su tutti i toni. Quindi in conclusione possiamo dire che questo è il dispositivo perfetto per la riproduzione di contenuti audiovisivi di qualunque genere, merito sia dell’ampio display che delle casse.

Prestazioni:

Sotto al telaio troviamo lo stesso chip dell’anno scorso, ovvero l’Apple A15 Bionic. Le prestazioni sono sempre al top, in qualsiasi condizione di utilizzo questo smartphone è sempre fluido e veloce. Però visto il prezzo ci saremmo aspettati il processore di ultima generazione anche su questo modello.

Comunque tutto sommato le prestazioni sono invariate rispetto all’anno scorso o per lo meno, l’utente medio non noterà mai la differenza nell’utilizzo quotidiano.

Ciò che davvero sorprende in questo device è l’autonomia. L’iPhone 14 Plus è un top di gamma sotto tutti i punti di vista e nonostante sia dotato di una batteria di soli 4.325 mAh, l’autonomia qui è pazzesca. In ogni caso arrivate tranquillamente a fine giornata e in molti casi potete arrivare anche alla mattina del giorno dopo. Questo dimostra come Apple sia in grado di ottimizzare i suoi componenti.

Comparto fotografico:

Ok, sappiamo benissimo tutti che gli iPhone sono i camera phone per eccellenza, ma c’è da dire che su un dispositivo di oltre 1.000 € la mancanza di una ottica zoom si fa sentire e a nostro avviso è una grossa pecca su questa fascia di prezzo.

Per il resto nulla da dire, foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce, anche di notte grazie ai tempi di esposizione maggiorati, il piccolo sensore da 12 MP riesce ad acquisire la luce necessaria per sviluppare scatti ricchi di dettagli.

Infine come non menzionare la fantastica pasta dell’immagine degli iPhone, che è nettamente superiore a quella della maggior parte dei dispositivi Android, con colori molto più naturali, soprattutto per quanto riguarda i toni della pelle.

Conclusioni e prezzi:

Rispetto al modello liscio, l’iPhone 14 Plus può avere senso per tutti coloro a cui piacciono i “padelloni” per poter godere meglio della riproduzione di contenuti audiovisivi. Su questo iPhone 14 Plus può rendervi tutti felici, inoltre qui avete un’autonomia davvero pazzesca che è quasi impossibile trovare su top di gamma con queste prestazioni.

Tuttavia i prezzi sono alti e soprattutto per quello che è il costo, ci saremmo aspettati qualche caratteristica diversa o migliore, nonostante effettivamente di lui non ci si può lamentare sotto nessun punto di vista.

Potete acquistare il nuovo iPhone 14 Plus in tre versioni differenti: