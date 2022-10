Da diversi mesi ormai il produttore cinese OnePlus si sta concentrando non solo su smartphone di fascia alta, ma su smartphone pressoché entry-level. Il nuovo arrivato, in particolare, è il nuovo OnePlus Nord N300 e, almeno inizialmente, sarà disponibile per il mercato statunitense.

OnePlus ufficializza per il mercato statunitense il nuovo OnePlus Nord N300

OnePlus ha da poco ufficializzato un nuovo smartphone di fascia entry-level appartenente alla serie Nord. Come già accennato, stiamo parlando di OnePlus Nord N300. A differenza del suo predecessore, qui il design risulta essere un po’ anacronistico. La parte frontale è infatti occupata da un display con un waterdrop notch centrale. Il precedente OnePlus Nord N200, invece, poteva contare su un foro nel display.

Tranne questo dettaglio, tutto il resto è aggiornato e in linea con i tempi. Sotto al cofano troviamo ad esempio il soc MediaTek Dimensity 810 con supporto alle reti 5G. Tuttavia, l’unico taglio di memoria disponibile è da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Notevole però la presenza di una batteria da 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Per quanto riguarda il display, ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il comparto fotografico include poi un sensore principale posteriore da 48 MP e un secondo sensore da 2 MP. La fotocamera per i selfie è invece da 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord N300 sarà disponibile per il mercato statunitense ad un prezzo al cambio di circa 230 euro.