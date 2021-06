Nonostante OnePlus Nord CE 5G sia stato annunciato soltanto pochi giorni fa sul mercato, sappiamo bene che il noto produttore cinese sta già preparando l’arrivo di un ulteriore dispositivo. Si tratta del prossimo OnePlus Nord N200 5G, successore dello scorso Nord N100, e ora abbiamo qualche piccola conferma grazie ai risultati benchmark pubblicati su Geekbench.

OnePlus Nord N200 5G passa da Geekbench: ecco quanto è emerso

Il prossimo dispositivo di casa OnePlus è quindi passato nel corso delle ultime ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Qui, in particolare, OnePlus Nord N200 5G è stato registrato con il nome in codice OnePlus DE2117 ed ha ottenuto 511 punti in single core e 1615 punti in multi core.

Oltre a questo, dai risultati dei benchmark pubblicati sul sito è emerso che il processore che verrà montato a bordo potrebbe essere uno degli ultimi arrivati in casa Qualcomm. Nello specifico, sembra che si tratti del SoC Snapdragon 480 5G, un processore in grado di supportare le reti 5G grazie al modem Snapdragon X51 e anche in grado di supportare display con una elevata frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Geekbench ha infine confermato la presenza del sistema operativo Android 11 e di almeno 4 GB di memoria RAM. Nonostante questo, grazie ad alcuni leaks trapelati nei giorni scorsi conosciamo ulteriori dettagli. Nello specifico, sappiamo che il prossimo OnePlus Nord N200 5G sarà dotato di un display forato di tipo IPS LCD da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ e cn un refresh rate da 90Hz. Sul retro, poi, ci sarà un modulo fotografico costituito da tre fotocamere rispettivamente da 13+2+2 megapixel.