Vodafone distrugge Kena e CoopVoce con le Special da 100 giga gratis solo oggi

Come in molti speravano ormai da diverso tempo, Vodafone ha preparato qualcosa di interessante per l’ultima parte del mese di ottobre. Si tratta di alcune offerte che passeranno alla storia per quanto offerto ma soprattutto per il prezzo di vendita che risulta totalmente differente da quelli proposti in passato. Ricordiamo infatti che questo gestore era stato additato come il più esoso in assoluto e proprio per questo moltissime persone avevano deciso di andare via.

Vodafone prepara le sue migliori promozioni per quest’ultimo periodo di ottobre: ecco cosa potete avere

Adesso però la situazione è cambiata con Vodafone che sta infatti portando al pubblico la maggior parte delle offerte più convenienti. La prima soluzione in assoluto viene offerta a coloro che erano utenti Vodafone, mentre la seconda a coloro che erano stati utenti Vodafone per diverso tempo. Qui in basso ci sono alcuni dettagli che non potete lasciarvi scappare.

Nel caso della prima offerta che è la Special 100 Giga con tutto incluso, ci sono a disposizione minuti ed SMS verso tutti i gestori sia fisiche mobili oltre a 70 giga di traffico dati se pagate con ricaricabile. Pagando invece con Smartpay potrete avere 100 giga. Il prezzo è di 7,99 € al mese, esattamente come nel caso della seconda offerta.

Questa consente di avere fin da subito 100 giga indifferentemente dal metodo di ricarica. Ci sono anche qui minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. Ovviamente, come detto, dovrete attendere un messaggio da parte di Vodafone per poter accettare queste proposte che sono esclusive.