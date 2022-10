Manca soltanto una settimana all’arrivo di Halloween e, per questa occasione, i vari big del settore tech e gaming stanno arricchendo i propri store con svariate offerte. Ora anche Nintendo ha deciso di proporre sul proprio store diversi giochi in offerta per la Nintendo Switch.

Nintendo Switch: per Halloween disponibili tanti videogiochi in sconto

In questi ultimi giorni diverse aziende del settore stanno proponendo sui propri store online numerosi videogiochi in offerta. Abbiamo visto in un precedente articolo alcune delle offerte proposte da Sony su PlayStation Store, ma ora si è da poco aggiunta anche Nintendo.

Anche quest’ultima, sta infatti proponendo sul proprio store diversi titoli in offerta per la console da gaming Nintendo Switch. Molti di questi sono ovviamente legati al mondo horror, data l’imminenza della festività di Halloween. Qui di seguito ve ne citiamo alcuni.