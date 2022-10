Dopo aver detto addio al suo mini drone dedicato alla registrazione di foto e video da condividere online, Snapchat si dimostra pronta alla ripresa e annuncia il servizio a pagamento anche in Italia.

A partire da ieri 21 ottobre Snapchat + è disponibile anche in Italia. Il servizio a pagamento permette agli iscritti di usufruire di tantissime nuove funzionalità.

Snapachat +: ecco tutte le nuove funzioni a pagamento!

La funzione che più di tutte sembra attirare l’attenzione degli abbandonati è quella che permette di stabilire la durata di una Storia. Ogni utente riceve, infatti, la possibilità di indicare il lasso di tempo entro il quale il contenuto sarà eliminato. Un’opzione altrettanto utile prevede l’associazione di suoni differenti alle notifiche, così da poter identificare facilmente il mittente.

La piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti anche tanti nuovi sfondi da utilizzare per modificare il proprio profilo e opzioni interessanti che consentiranno di effettuare scatti originali.

L’abbonamento potrà essere contratto anche dagli utenti italiani, i quali dovranno sostenere una spesa mensile di 4,59 euro. Snapchat + potrà essere anche regalato ad un amico. Gli iscritti riceveranno una sorta di budge identificativo per gli altri utenti.

Le novità introdotte di recente stanno riscuotendo un certo successo tra gli utenti, la stessa piattaforma afferma di aver già raggiunto il milione di iscritti in pochi mesi. L’arrivo in Italia potrebbe favorire la ripresa del colosso che, negli ultimi anni, è stato costretto a fare dei passi indietro nella sfida ai rivali e, in particolar modo, ai colossi del settore Instagram e TikTok.