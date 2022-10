Il noto colosso dell’e-commerce Amazon propone sempre diverse iniziative e promozioni molto interessanti per i propri abbonati e non solo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda sta dando l’opportunità di ricevere un buono sconto dal valore di 5 euro.

Amazon offre un buono sconto dal valore di 5 euro: ecco cosa fare per averlo

Molto spesso il colosso dell’e-commerce Amazon da la possibilità ai propri abbonati di ricevere coupon e buoni sconto. Come già accennato, in questi ultimi giorni l’azienda sta dando la possibilità di ricevere un nuovo buono sconto.

Si tratta in questo caso di un buono sconto dal valore di 5 euro. Per poterlo avere, però, ci sono ovviamente delle condizioni, tra cui quella di essere un acquirente Amazon che disponga di un indirizzo di fatturazione nel Italia e quella di essere invitato da un banner pubblicitario di marketing o di essere invitato tramite una e-mail da Amazon. Dopo aver aderito alla promo, gli utenti interessati dovranno effettuare un acquisto dal valore di almeno 10 euro utilizzando Amazon Pay.

Dopo di che, i partecipanti riceveranno il codice promozionale dal valore di 5 euro. Quest’ultimo si potrà però utilizzare soltanto per tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon. L’acquisto dovrà sempre avere un importo minimo pari a 10 euro. Gli utenti interessati potranno usufruire di questa iniziativa per ricevere il buono sconto fino al prossimo 25 novembre 2022, mentre potranno poi utilizzare il codice promozionale da 5 euro fino al prossimo 25 dicembre 2022.

Per maggiori dettagli su questa promozione, vi invitiamo comunque a consultare il sito ufficiale di Amazon.