Android Go arrivò sul mercato nel 2017 e gli utenti gradirono il fatto che Google voleva portare il sistema operativo anche su dispositivi mobili di fascia bassa. Da quel momento in poi, il robottino verde è stato costantemente aggiornato in contemporanea alla sua versione principale, giungendo finalmente alla nuova versione Android 13 Go Edition.

Dopo che Android 13 è approdato ufficialmente su smartphone Pixel nella sua versione definitiva, è finalmente arrivata la sua variante light di ultima generazione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android 13 Go Edition: miglioramenti visibili ma c’è un “peggioramento”

Sul blog ufficiale del colosso di Mountain View è stata messa in evidenza l’introduzione del design Material You. Il suddetto, come è stato già detto in precedenza, ha portato sui telefoni una personalizzazione decisamente avanzata tra combinazione di colori, sfondi e forme e tonalità dinamiche. Se confrontati ai 16 colori selezionabili su Android 13, la versione Go Edition ne ha però solo 4.

Un’altra funzione molto interessante è il supporto agli aggiornamenti di sistema mediante Google Play, utili per assicurare degli update regolari in base alle criticità da dover risolvere o alle nuove funzioni da dover introdurre. Considerando che Android Go non ha praticamente mai avuto degli aggiornamenti continui, questo può essere considerato sicuramente come un importante improvement.

Tuttavia, c’è un dubbio che i più tengono largamente in considerazione, ossia i requisiti minimi di Android 13 Go Edition, i quali sono purtroppo aumentati. Da questo momento, il sistema operativo necessita di un minimo di 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Dunque, i produttori di smartphone hanno l’obbligo di adeguarsi a questi nuove linee guida per i telefoni di fascia bassa.