Comet si riprende i clienti persi nel corso delle ultime settimane, mediante il lancio di una incredibile campagna promozionale che promette di essere un valido supporto per gli utenti che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore.

L’accesso alla suddetta campagna promozionale risulta sin da subito alla portata di tutti i consumatori, poiché ricordiamo che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze particolari, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, lo ricordiamo, non sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, nel momento in cui si supererà l’ordine di 49 euro.

Comet: grandi offerte e prezzi inediti

Le offerte del volantino Comet sono assolutamente grandiose, i prezzi sono bassi e super convenienti su tantissimi prodotti, i quali al giorno d’oggi si ritrovano ad essere acquistabili a cifre decisamente più basse del normale. I top di gamma sono comunque coinvolti nel volantino, riuscendo difatti a garantire un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative, come ad esempio Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1299 euro, passando per Galaxy S22, il cui prezzo finale di 649 euro risulta essere uno dei più bassi del momento.

Non mancano comunque anche ottimi sconti legati a prodotti decisamente più economici, quali possono essere TCL 30Se, Vivo Y33s, Motorola Moto G42, Oppo Reno6 Pro (il più costoso della seconda selezione, raggiungendo 499 euro), passando anche su Vivo Y33s, Redmi 9AT, Redmi 10 oppure un buonissimo Honor X8.