Oppo Reno 8 Pro è uno degli ultimi smartphone top di gamma presentato in questi ultimi mesi dell’azienda. A quanto pare, però, lo vedremo arrivare molto presto in una nuova versione limitata, ovvero la versione denominata House of Dragon.

Oppo Reno 8 Pro: il top di gamma in arrivo in versione limitata House of Dragon

Secondo una nuova immagine teaser ufficiale pubblicata in rete in queste ore, il produttore cinese Oppo sarebbe pronta ad annunciare una nuova versione del suo smartphone top di gamma. Oppo Reno 8 Pro, in particolare, sarà ufficialmente disponibile nella versione limitata House of Dragon.

Come lascia intendere il nome, si tratta di una versione speciale dedicata principalmente alla nota serie tv targata HBO House of Dragon, prequel dell’ancora più nota serie tv Game of Thrones. Come è possibile osservare dal teaser, quello che cambierà sarà principalmente l’aspetto estetico.

In particolare, lo smartphone sarà caratterizzato da una backcover customizzata in colorazione nera verosimilmente in simil pelle. Oltre a questo, possiamo notare la presenza di un uovo dotato e del simbolo House Targaryen sempre sul retro. Sappiamo che per il momento questa versione inedita sarà disponibile in India su Flipkart, anche se l’azienda potrebbe decidere in seguito di portarlo ufficialmente anche dalle nostre parti.

Sembra che invece non ci saranno novità di rilievo dal punto di vista tecnico. Lo smartphone disporrà infatti sempre di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.7 pollici di diagonale con refresh rate da 120Hz e le prestazioni saranno sempre affidate a uno dei nuovi processori top di gamma di MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 8100 Max.