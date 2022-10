Expert non vuole avere rivali nel settore della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una bellissima campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere in fase d’acquisto, promettendo in cambio un risparmio decisamente importante, anche per coloro che sceglieranno di acquistare dal divano di casa.

Spendere poco è possibile proprio anche grazie affidandosi al sito ufficiale, in questo modo il cliente si ritrova a poter accedere ai prezzi bassi ricevendo la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo, inteso come spesa di spedizione per la consegna. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono supportati da una garanzia di 24 mesi, che aiuta a coprire i difetti di fabbrica, e sono anche legati dall’essere sbrandizzati.

Expert: le offerte hanno prezzi mai visti

Nuove offerte da Expert, il volantino disponibile fino al 30 ottobre 2022 promuove tantissimi sconti speciali con prezzi da non credere per tutti gli utenti, arrivano infatti le occasioni migliori per spendere poco o niente.

La fascia alta della telefonia mobile è rappresentata direttamente dal Samsung Galaxy S22, un prodotto richiestissimo dal pubblico nell’ultimo periodo, e che oggi risulta essere fortissimo sconto rispetto al listino originario, dato il prezzo finale di soli 749 euro.

Non mancano comunque anche altri modelli di fascia più o meno alta, quali possono essere Oppo A96, disponibile a 249 euro, Oppo A54s, Redmi Note 11 Pro+, Galaxy A23, Oppo Reno8 Lite, Motorola Moto G42, TCL 30Se, Redmi A1, Realme C33, TCL 30L ed altro ancora.