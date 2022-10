Esselunga chiude il cerchio con una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione su cui è possibile fare affidamento nel momento in cui sarà possibile risparmiare al massimo, ad esempio affidandosi al negozio fisico sul territorio nazionale.

Il risparmio è assolutamente di casa da Esselunga, questi sconti sono attualmente a disposizione di ogni cliente sul territorio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o differenze importanti da segnalare. Ricordiamo solamente che i prezzi comprendono la garanzia di 24 mesi, che copre solamente i difetti di fabbrica, ed inoltre che tutti i prodotti mobile sono caratterizzata dalla variante no brand.

Esselunga: attenzione a questi sconti assurdi

Nuove offerte per il volantino più pazzo delle ultime settimane da Esselunga, finalmente gli utenti possono spendere poco in ogni negozio. Tutti gli acquisti possono essere completati entro il 26 ottobre 2022, e comprendono prima di tutto il gioco Fifa 23, ma solo nella versione per PS5 o PS4, al momento infatti nei negozi non risulta essere disponibile la variante per Xbox.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di uno smartphone, potranno pensare di acquistare un bellissimo Xiaomi Redmi 9C, dispositivo di fascia bassa disponibile all’acquisto a soli 145 euro, caratterizzato da buone specifiche tecniche generali. In particolare parliamo di un prodotto con batteria da 5000mAh, componente perfetto per godere di una autonomia super, affiancato da un display dalle dimensioni superiori ai 6 pollici, ed anche un processore octa-core dalle ottime performance.