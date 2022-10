Canone RAI e bollo auto cancellati per sempre, ecco in che modo

Il bollo auto e il canone Rai sono due delle tasse più odiata in assoluto. Ovviamente in un periodo del genere in cui la crisi in calza le persone cercano qualsiasi modo per evitare di pagarli.

Sia il canone Rai che il bollo auto sono aggirabili ma solo con metodi legali al 100%. Non si può infatti pubblicizzare tecniche che andrebbero contro la legge, proprio per questo potrete trovare all’interno dei prossimi punti dei modi che richiedono per forza di cose alcune caratteristiche indispensabili.

Canone Rai e bollo auto: ci sarebbe una sfilza di modi per evitare di pagare queste due tasse molto fastidiose

Quando si tratta di bollo auto, la situazione diventa un attimo più complicata visto che la tassa è a carattere regionale. Si tratta infatti di un modo molto semplice, ovvero acquistare un’auto elettrica. Esatto, purtroppo costerà tanti soldi fare un acquisto del genere, ma a quanto pare è l’unico modo al momento per evitare di pagare il bollo completamente ma solo in Lombardia e Piemonte. In Campania ad esempio le persone che hanno un’auto elettrica sono esentati dal pagamento del bollo auto solo per i primi tre anni.

Per quanto concerne invece il canone Rai, la situazione è molto più variegata. Essendo una tassa nazionale, le regole sono uguali per tutti. Innanzitutto se avete un’età compresa tra i 75 e più anni, potrete essere totalmente esentati dal pagamento. La stessa cosa avverrà nel momento in cui il vostro reddito risulterà al di sotto della soglia minima. Inoltre tutti coloro che dichiareranno, dopo alcune verifiche, di non avere in casa alcun apparecchio utile per ricevere i canali televisivi, potranno essere ugualmente esentati.