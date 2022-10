Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo paio di cuffie wireless è arrivata una interessantissima opportunità. Per un breve periodo di tempo, infatti, le nuove cuffie Oladance wireless over ear saranno disponibili all’acquisto sia su Amazon sia sullo store ufficiale ad un prezzo scontato.

Oladance: nuova promo per le cuffie wireless over ear dell’azienda

Oladance è un noto marchio produttore di diversi prodotti wearable audio, come auricolari e cuffie. I loro sono prodotti di qualità e salutari e sono improntati ad un futuro sostenibile. L’azienda ha inoltre sviluppato la tecnologia brevettata OWS (Open Wearable Stereo). Con l’aiuto di OWS, vogliono connettere gli utenti con prodotti di tecnologia sanitaria, aiutandoli così a esplorare attività di livello superiore. OWS utilizza più punti sorgente sonora e monitoraggio e calcolo dinamici per formare suoni sintetici. Inoltre, regola dinamicamente la relazione di fase tra ciascuna sorgente sonora sintetica per sopprimere la diffusione del suono esterno e migliorare le prestazioni dettagliate della trasmissione del suono in-ear.

Per un breve periodo di tempo sarà possibile acquistare delle cuffie wireless davvero molto utili e versatili di questo matchio. Come già accennato, infatti, le cuffie wireless Oladance saranno disponibili dal 10/11/2022 al 10/12/2022 ad un prezzo scontato di 149,99 euro, ovvero con uno sconto di 50 euro e sempre con spedizione dall’Europa. Si potranno acquistare su Amazon a questo link e sullo store ufficiale dell’azienda a questo link.

Queste cuffie, in particolare, si distinguono per il loro design totalmente open ear. Le cuffie si appoggiano delicatamente e in modo sicuro sulla parte superiore dell’orecchio, in modo da garantire un suono eccezionale in modo naturale e confortevole. Sono inoltre dotati di un sistema di supporto a più punti che fa sì che si conformino alle curve naturali delle orecchie.

Per un’esperienza audio ancora migliore, le cuffie vantano inoltre la presenza di due driver da 16.5 mm. Con la nuova tecnologia dell’azienda, i suoni sono ancora più nitidi ed immersivi. A differenza delle cuffie in ear, le Oladance consentono di ascoltare tutto ciò che si vuole durante le attività sportive ma senza l’isolamento dai rumori ambientali, rendendo quindi il tutto più sicuro. Anche l’autonomia è notevole. Grazie alla batteria da 160 mAh, sarà infatti possibile ascoltare tutto ciò che si vuole fino a 16 ore. La connessione con i vari dispositivi avviene con il Bluetooth 5.2 ed è inoltre presente la certificazione di impermeabilità IPX4.